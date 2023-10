Damian Kordas to mistrz w wygrywaniu telewizyjnych show. Z wykształcenia weterynarz, z zamiłowania kucharz, ma już na koncie tytuł „najlepszego kucharza w Polsce” dzięki wygranej w "MasterChef Polska", ale również wygraną w programie "Agent-Gwiazdy" oraz Kryształową Kulę "Tańca z gwiazdami". Czy teraz wygra „Dance Dance Dance”. Jak się jednak okazuje, to wcale nie on dostał propozycję startu, a Ola Nowak. Jedna z najpopularniejszych gwiazd w sieci, której social media śledzą dosłownie miliony, poczatkowo chciała wybrać do programu swoją siostrę. Jednak ostatecznie to Damiana zaprosiła jako tanecznego partnera. Dlaczego?

Jak to się stało, że razem wystartowali w programie? Zobaczcie, co powiedzieli naszej reporterce.