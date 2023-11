Damian Kordas, zwycięzca "Tańca z gwiazdami", a 26 lat (urodził się 22 maja 1993 roku), około 175 centymetrów wzrostu, pochodzi z Wrocławia. Damian Kordas studiował weterynarię, ale rzucił miłość do zwierząt dla... miłości do kuchni - wygrał MasterChefa. Damian Kordas zaczął gotować w 2005 roku, kiedy jego tata wyjechał na misję do Afganistanu, a on chciał pomóc mamie, która i pracowała i studiowała. Kiedy czegoś nie wiedział, to zawsze dzwonił po poradę kulinarną do babci.

Damian Kordas żyje z cukrzycą

Mało jednak kto wie, że Kordas na co dzień zmaga się z poważną chorobą - Damian ma cukrzycę od dzieciństwa - która na szczęście nie przeszkadza mu w gotowaniu i w normalnym życiu. Jak to mu się udaje?

Jestem przykładem, że ta choroba to nie wyrok! Można z nią żyć i nawet ją polubić. Dzięki niej podjąłem się misji: swoją popularność chciałbym wykorzystać do krzewienia wiedzy na temat tej choroby. Jestem gościem na obozach dla diabetyków, spotykam się z dziećmi, które też zmagają się z cukrzycą, i jestem otwarty na kolejne działania - powiedział w wywiadzie dla "Party" Damian Kordas.

Na planie programu "MasterChef" Damian miał zawsze przy sobie glukometr i i pompę insulinową. Kluczem do sukcesu i do normalnego życia mimo choroby jest po prostu umiar w jedzeniu i zdrowe odżywianie.

Damian Kordas jest autorem trzech pozycji książkowych, to: "Moje pyszne inspiracje", "Ale ciacho" i "Super food".

Czy Damian Kordas ma dziewczynę?

Damian Kordas przez jakiś czas spotykał się z Karoliną Pisarek - z pewnością znacie ją z "Top Model". Uwaga! Obecnie jego serce... jest wolne!

Damian Kordas wygrał "Taniec z gwiazdami" razem z Janją Lesar.

Damian Kordas ma cukrzycę - mimo choroby stara się żyć normalnie.