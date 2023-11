Wygrał „MasterChefa” i „Agenta”. Teraz Damian Kordas wygrał show „Taniec z gwiazdami”! Jak wykorzysta swoją popularność?

Czego nie dotknie, zamienia w złoto – tak o talentach Damiana Kordasa (26) mówią znajomi z show-biznesu. I nic dziwnego, bo jego dotychczasowa kariera jest pasmem sukcesów! W 2015 roku Kordas wygrał show TVN i został najmłodszym „MasterChefem” w Europie, a kilka miesięcy temu również szczęśliwym zwycięzcą „Agenta”. Do piątku Damiana mogliśmy oglądać w Polsacie, w nowej edycji show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie wspólnie z Janją Lesar zdobył Kryształową Kulę.

– Nie spodziewałem się, że treningi będą tak wyczerpujące psychicznie i fizycznie. Już na początku złapaliśmy z Janją totalny flow i to porozumienie bardzo nam pomaga na parkiecie. Jestem ambitny i… bardzo niecierpliwy! Kiedy coś mi nie wychodzi, zamykam się i jestem cicho, a Janja wie, że jest źle. Jednak mam do niej całkowite zaufanie i robię to, co mi każe – mówił „Party” Damian.

Efekty tej współpracy widać też na parkiecie, bo para ostatecznie wygrała! Damian ma już plan, jak wykorzystać zdobytą takim sposobem sławę…