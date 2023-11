Krytyczna recenzja "Nowego oblicza Greya" pojawiła się m.in. na portalu filmowym naekranie.pl. Czytamy w niej, że historia jest nierzeczywista, a ostatnie sceny z happy endem są "jak z jakiegoś filmu propagandowego o idealnej rodzinie".

- Dostajemy dokładnie to samo, czego można było oczekiwać. Nikt na tym etapie nie próbuje zmieniać, kombinować, poprawiać czy na przykład napisać scenariusz. Dostajemy film, który nie działa jako romans, podobnie jak poprzednie odsłony. Ana i Grey to para z dziwacznej fantazji, z którą nie da się identyfikować. (...) Gdy mówią: „kocham cię”, jako widz im nie wierzę. Dla nich miłość jest czysto fizyczna, bo jak przychodzi do kwestii emocjonalnych, szybko wychodzą na jaw mroczne oblicza Greya, który jest postacią despotyczną i przerażającą. Trudno akceptować to jako romans, gdy ten związek wygląda słodko i przyjemnie na zewnątrz, a jest pusty w środku - pisze Adam Siennica. (...) A przez to po prostu w porównaniu do poprzednich odsłon jest zwyczajnie nudno. Od jednej sceny seksu do drugiej z przerwą na kłótnię i pokaz tego, że Grey jest osobą, która nie wychodzi ponad relację czysto fizyczną - dodaje.