Dagmara Kaźmierska to polska celebrytka, która zdobyła popularność głównie dzięki udziałowi w programie telewizyjnym "Królowe Życia". Program emitowany przez stację TTV pokazuje życie luksusowe i nieco kontrowersyjne bohaterek, a Kaźmierska stała się jednym z najważniejszych uczestników. Jej osobowość, odważne wypowiedzi, a także charakterystyczny styl życia przyciągnęły uwagę widzów, co przełożyło się na jej popularność w mediach społecznościowych, a następnie udział w "Tańcu z Gwiazdami". Popularność w pozytywnym aspekcie tego słowa niestety minęła po tym, jak portal Goniec.pl opublikował i wyciągną "więcej" informacji z przeszłości Dagmary, która nie była przykładna. Teraz "Królowa życia" wróciła, aby przedstawić swoją wersję.

Dagmara Kaźmierska parę dni temu poinformowała swoich fanów, że już niebawem będą mogli zobaczyć odcinki jej nowego cyklu na YouTube. Pierwszy odcinek był raczej zapowiedzią bez wielu informacji, lecz dziś Kaźmierska na Instagramie dodała zapowiedź kolejnego odcinka, który zdecydowanie będzie przedstawiał mocne i wzruszające wyznanie Dagmary Kaźmierskiej:

To było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w moim życiu. Dlatego tak długo nie potrafiłam o tym mówić. Ale przyszedł czas, by zamknąć ten rozdział i podzielić się z Wami całą prawdą. W niedzielę 26.01 na moim kanale pojawi się pełne oświadczenie. To będzie moje pierwsze i ostatnie słowo w tej sprawie. Dziękuję za Wasze wsparcie.

W najnowszym wideo Dagmara Kaźmierska opowiedziała, jak wyglądał moment, kiedy Conan dowiedział się, że jego mama kolejny raz trafi do więzienia. Wyznała również informacje, które wskazują na to, że nie wszystko jest takie oczywiste, jakie się wydawało.

Nikt nawet nie pomyślał, że znowu ten mały Conan zostanie beze mnie. A mały Conan, jak zadzwoniłam do niego ze sprawy sądowej, był na treningu i zaczął się bić z całej siły w brzuszek i udawał przed dziećmi, że się śmieje. No bo mu powiedziałam synu, nie wracam do domu. Mamę zamykają do więzienia. To było wszystko przez tą panią

- wyjawiła Dagmara Kaźmierska.