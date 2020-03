Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" w maseczce na lotnisku! Bagatelizuje zagrożenie koronawirusem? 

Dagmara Kaźmierska opublikowała zdjęcie z lotniska w Doha. Gwiazda "Królowych życia" i jej dwie koleżanki pozowały do zdjecia w maseczkach. Fotografia zmroziła internautów! Czy gwiazda TTV nie stosuje się do zaleceń i nie przestrzega zasad, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa?

Dla przypomnienia, Ministerstwo zdrowia potwierdziło już 119 zarażeń koronawirusem, trzy osoby niestety zmarły, a 13 osób udało się wyleczyć. Rząd apeluje aby pozostać w domach na czas kwarantanny, która potrwa minimum dwa tygodnie.

Koronawirus w Polsce. Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" w maseczce na lotnisku

Dagmara Kaźmierska opublikowała zdjęcie z przyjaciółmi z lotniska. Wszyscy mają na sobie maseczki. Gwiazda "Królowych życia" we wpisie dołączonym do publikacji wyjaśniła, że aktualnie przebywa w domu wedle zaleceń, a zdjęcie, które właśnie opublikowała zostało zrobione dwa tygodnie wcześniej.

DZIEŃ DOBRY 💙 Zdrówka Aniołki 😇😇😇I jeszcze raz zdrówka 💙Dbajcie o siebie i o bliskich 💙Nie tylko w tym trudnym czasie ...Zawsze 💙🙏🏻BO ZDROWIE JEDNO 💙A CHORÓB TYSIĄCE 😢Całujemy mocno ❤️Ps. Zdjęcie z przed dwóch tygodni . Teraz siedzimy w domu ❤️🙏🏻 #zostańwdomu ❤️

Post początkowo wywołał niemałe zamieszanie wśród internautów, którzy patrząc na zdjęcie myśleli, że Dagmara naraża zdrowie swoje i innych wybierając się w podróż:

= Już się przestraszyłam, że to zdjęcie z dziś. Zdrówka. - napisała jedna z internautek

- Przepraszam, ale nie przemilczę tego. Jak Pani po prawej ma zamiar się uchronić nosząc maskę na ustach, a na nosie nie? - dopytała druga

Dagmara Kaźmierska dołączyła do apelu #zostańwdomu i zaapelowała do fanów, aby również trzymali się tej zasady. Ale trzeba przyznać, to zdjęcie na pierwszy rzut oka mogło być dla internautów niepokojące! Dbajmy o siebie!

Królowa życia dołączyła do akcji #zostańwdomu i namawia swoich fanów do tego, aby przestrzegali zasad, o które apeluje Ministerstwo Zdrowia.