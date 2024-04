Nie milkną echa po ujawnieniu koszmarnych szczegółów z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Internauci są wściekli i w publikowanych w sieci wpisach nie zostawiają na niej suchej nitki. Dotychczas jedynie jej syn zabrał głos, wymownie okazując poparcie matce. Teraz sama Kaźmierska zdecydowała się opublikować krótki wpis.

W najmniej spodziewanym momencie przeszłość Dagmary Kaźmierskiej uderzyła w mediach i to z ogromną siłą. Portal Goniec.pl ujawnił bowiem, jak naprawdę ta traktowała swoje pracownice w prowadzonym przez siebie domu publicznym. Zeznania jednej z nich, do których dotarł serwis, przyprawiają o gęsią skórkę.