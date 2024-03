Redakcja Party.pl miała okazję porozmawiać z Conanem Kaźmierskim. Syn popularnej "Królowej życia" odniósł się do jej występów na najpopularniejszym polskim parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Jak się okazuje, syn gwiazdy ma powody do zmartwień. O co chodzi? Koniecznie sami zobaczcie!

Conan martwi się o Dagmarę Kaźmierską

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Dagmara Kaźmierska znowu jest na językach fanów. Wszystko przez to, że ta nie zamierza schodzić ze sceny - i to dosłownie. Jeszcze przed chwilą na antenie widzieliśmy jej poszukiwania męża. Z kolei teraz wszyscy śledzą losy Dagmary Kaźmierskiej w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Te śledzi także jej syn, który niezmiennie kibicuje mamie. Jak się okazuje, Conan jest jednocześnie zmartwiony o jej stan zdrowia. Jak wiadomo, "Królowa życia" w przeszłości miała problemy z nogami.

Jeszcze przed programem, od początku, ja w ogóle od paru lat się boję cały czas i tylko modlę się do Boga, żeby było wszystko dobrze, no ale mama po prostu oddaje serce tak naprawdę na tym parkiecie i na sali treningowej wyznał przed kamerą Party.pl

Conan zdradził także, jak ocenia taneczne postępy swojej mamy! Jak chcecie się przekonać, koniecznie zobaczcie cały materiał!