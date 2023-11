Przyjaciółka Michła Szpaka, Violet Oliferuk nie wystąpi już w jubileuszowej edycji "The Voice of Poland". Zdecydował o tym sam Szpak - podczas muzycznych nokautów musiał z siódemki wokalistów wybrać tylko czwórkę, która wystąpi w odcinkach na żywo. I nie ma wśród nich "psiapsi-psiapsi-siostry", jak sam nazwał Violę.

Czy przyjaciółka ma do niego pretensje? Zobaczcie, co napisała po opuszczeniu programu. Zadedykowała Michałowi również pewną szczególną piosenkę...

Zobacz także: "Psiapsi" Michała Szpaka czyli Violet Oliferuk. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości. Bardzo się zmieniła?

Gdy Michał Szpak pierwszy raz zobaczył Violet Oliferuk w programie był w szoku.

Przyjaciółka wygrała muzyczne pojedynki. Jednak w nokautach Michał uznał, że inni są lepsi od niej. Wybór był dla niego niezwykle trudny. Jak skomentowała to sama Oliferuk? Czy ma żal do Michała?

Violet dziękuje za "przecudowny czas w programie".

Nauczyłam się bardzo duzo i poznalam cudownych ludzi. To byl jeden z najlepszych momentow w moim zyciu, ktore sprowadzily mnie z powrotem do czegos co kocham robic od momentu gdy bylam marzycielem. Urodzilam sie po to zeby byc na scenie koniec kropka. Moja pasja jest silniejsza wiec ja uciekam do studia i walcze o swoje pierwsze dziecko!!!!! (pisownia oryginalna)