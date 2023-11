Violet Oliferuk, bliska przyjaciółka Michała Szpaka, wzięła udział w "The Voice of Poland". Kiedy wystąpiła na scenie, Michał Szpak ostatecznie odwrócił swój fotel i wtedy go zamurowało! Okazuje się bowiem, że Szpak nie był świadomy, że jego przyjaciółka pojawi się w programie.

Co ty tutaj robisz?! - powiedział wyraźnie zaskoczony i wzruszony Michał Szpak. - Violeta to jest moja psiapsi, psiapsi-siostra.

Gwiazdor nie wiedział, że jego bliska przyjaciółka przyleciała do Polski specjalnie na przesłuchania do "The Voice of Poland". Stojąc na scenie, Violet powiedziała:

Nie mogłam nic powiedzieć! - wytłumaczyła się dziewczyna, która poznała Michała ponad osiem lat temu na wspólnym koncercie w Warszawie.

Violet Oliferuk - kim jest przyjaciółka Michała Szpaka?

Przyjaciółka Michała Szpaka pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale już jako nastolatka przeprowadziła się do Los Angeles. Aktualnie Violet, razem z siostrami, zajmuje się firmą medyczną, ale to śpiewanie jest jej największym marzeniem. Od dziecka kochała muzykę i śpiew, już jako mała dziewczynka słuchała takich wokalistek jak: Joss Stone, Lauryn Hill, Toni Braxton czy Christiny Aguilery.

