Jarosław Kret i Beata Tadla - czy oni są jeszcze razem? Od ponad tygodnia - a dokładniej od ramówki "Polsatu" - nie cichną plotki o rozstaniu Tadli i Kreta. Ale jaka jest prawda?

Tadla i Kret - co tak naprawdę dzieje się w ich związku?

Jak podaje "Super Express", ponoć w związku Beatu i Jarosława nie działo się dobrze już od jakiegoś czasu. Tadla miała płakać, Kret miał znikać z domu... Oboje na razie nie chcą komentować otwarcie tego jaka jest prawda. Pewne jest jedno - to jak zachowywali się podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", z którego ostatecznie odpadł Kret, mówi wszystko...

Kiedy Jarosław Kret razem z Lenką Kliment odpadli z 2. odcinka "Tańca z gwiazdami", do Lenki od razu podbiegł jej mąż Janek Kliment - uściskał ją i ucałował. Widać było, że bardzo przeżywa odejście ukochanej z programu. My czekaliśmy na to, aż u boku Jarka Kreta pojawi się Beata Tadla i zrobi to samo, ale... to się nie stało! Tadla nie podeszła do Kreta, kiedy ten dowiedział się, że to już koniec jego przygody z programem.

Czy myślicie, że ten gest, a raczej brak gestu ze strony Beaty Tadli oznacza, że rzeczywiście para nie chce mieć ze sobą już nic wspólnego?

To jeszcze nie koniec, bo Tadla udzieliła wywiadu tuż po zakończeniu show. Podziękowała Smykiewiczowi, Kaczorowskiej i Lence, którzy pożegnali się ostatecznie z "Tańcem z gwiazdami". Ale nie powiedziała ani słowa o Krecie!

Przede wszystkim jest mi bardzo bardzo smutno, że nie będzie już Lenki, która jest po prostu cudownym słońcem. Jest chodzącym dobrem, ciepłem, a przede wszystkim zawodową świetną tancerką, która mi pomagała, bo pokazywała na treningach taką kobiecą stronę tańca. Jestem jej ogromnie wdzięczna - wyznała Tadla tuż po odcinku.

Widzieliście odcinek "Tańca z gwiazdami" z Beatą i Jarkiem? A wy jak odbieracie ich zachowanie? Myślicie, że to już naprawdę koniec?

Czy to już koniec ich związku?

Jarek Kret i Lenka Kliment odpadli w 2. odcinku "Tańca z gwiazdami".

Tadla i Kliment w 2. odcinku "Tańca z gwiazdami".