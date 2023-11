Reklama

Za nią nie tylko wygrane „The Voice Kids” i dziecięca Eurowizja, ale także brawurowy występ na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. To jednak nie koniec! Razem z Edytą Górniak Roksana Węgiel nagrała singiel „Zatrzymać chwilę” do filmu „Hotel Transylwania 3”. Użyczyła też swojego głosu jednej z postaci, Lucy. Teraz pracuje nad solową płytą. Została też zaproszona na „dorosłą” Eurowizję do Izraela (wystąpi tam poza konkursem). Czy te sukcesy nie przewróciły 14-latce w głowie?

– Ona przeszła przyspieszony kurs dorastania – mówi Patryk Kumór, producent muzyczny i współtwórca eurowizyjnego przeboju Roksany. – Jest mądra nad wiek, skromna, nie zjada jej stres i potrafi powiedzieć „nie”, jeśli jej się coś nie podoba. Do tego ma wsparcie bardzo mądrych rodziców, którzy jeżdżą z nią na każde spotkanie. Wierzę, że mamy do czynienia z tak rzadkim talentem – dodaje.

Czy rodzice martwią się o córkę, która w tak młodym wieku wchodzi w świat show-biznesu?

Edyta Węgiel jest o córkę spokojna:

– Ona nigdzie nie jeździ sama. W podróżach do Warszawy zawsze towarzyszę jej ja lub mąż. Czasem wydaje mi się, że moje dziecko jest silniejsze ode mnie. Może to dzięki wcześniejszym doświadczeniom ze sportem nauczyła się nie poddawać? Moja Roksana ma bardzo waleczną duszę!

