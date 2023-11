Reklama

Roksana Węgiel to odkrycie 2018 roku! Ta niespełna 14-letnia dziewczyna szturmem podbiła listy przebojów. Jednak jej największym sukcesem było zwycięstwo na Eurowizji Junior 2018. Roksana Węgiel nie miała sobie równych! Wygląda jednak na to, że to nie koniec jej przygód z tego typu konkursami. Już niebawem zobaczymy ją na... Eurowizji 2019, która odbędzie się w Izraelu! Czy Roksana Węgiel będzie tam reprezentowała nasz kraj? Zobaczcie wideo i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: To już pewne! Polska organizatorem Eurowizji Junior 2019!

Roksana Węgiel pokazała klasę na Eurowizji Junior

Trzymamy za nią kciuki!