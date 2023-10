Martyna Kondratowicz była jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Hotelu Paradise". Wiele emocji wśród widzów reality show budziła jej relacja z Adamem. Ostatecznie porzucił piękną blondynkę i wyznał, że zapałał uczuciem do Violi, za co zresztą spotkała go krytyka. Martyna, już po zakończeniu show, ma liczne grono fanów, na których wsparcie może liczyć. Ale nie zawsze tak było. Przed programem miała jedynie rodzinę i przyjaciół. Czy wspierali ją w decyzji występu w "Hotelu Paradise"? Zobaczcie, co opowiedziała nam uczestniczka show!

Reklama

Zobacz także: Martyna z "Hotelu Paradise" odpowiada na hejt po zbliżeniu z Adamem! Zwróciła uwagę na jedną istotną kwestię!

Reklama

Martyna była jedną z finalistek "Hotelu Paradise"