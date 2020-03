Martyna z "Hotelu Paradise" odpowiada na hejt po zbliżeniu z Adamem! Zwróciła uwagę na jedną istotną kwestię!

Martyna i Adam z "Hotelu Paradise" zdecydowali się spędzić ze sobą noc. Po emisji odcinka na uczestniczkę wylała się fala hejtu. Internauci zarzucali jej, że jest "puszczalska" i nie szczędzili również bardziej wulgarnych określeń. Co ważne, krytyka była skierowana tylko w stronę dziewczyny, nikt wówczas nie potępił zachowania Adama. Uczestniczka "Hotelu Paradise" postanowiła odnieść się do opinii, które przeczytała o sobie w internecie.

Może to być dla Martyny podwójnie trudna sytuacja, ponieważ już na drugi dzień po spędzonej z Adamem nocy, przekonała się, że tylko ją mamił. Nazajutrz oznajmił jej, że żałuje tego, co się stało.

Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" odniosła się do pełnych nienawiści komentarzy na swój temat, które pojawiły się po wyemitowaniu odcinka, w którym wraz z Adamem uprawiała seks. Uczestniczka zwróciła uwagę na niesprawiedliwość społeczną i to, że winą obarcza się zawsze kobietę, podczas gdy zachowanie mężczyzny jest gloryfikowane:

Chciałabym powiedzieć trochę więcej o tym, czym jest dla mnie prawda. Prawda to dla mnie najwyższa wartość i wolność. Szukam prawdy w sobie i innych i udział w reality show pokazał mnie w 100% taką, jaką jestem naprawdę. W społecznej świadomości, która wynika z pewnych stereotypów i ról płciowych pewne zachowania kobiet są piętnowane natomiast takie same zachowania mężczyzn są gloryfikowane i uznawane. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, mówi się, że kobieta jest puszczalska, jest dziwką, jest rozwiązła seksualnie. Natomiast jeżeli mamy taką samą sytuację jeżeli chodzi o mężczyznę, to mężczyzna jest playboyem, jest doświadczony, jest macho.