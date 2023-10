Natalia Szroeder to jedna z najpiękniejszych, a obecnie i najgorętszych polskich gwiazd. Wszystko za sprawą związku, o którym mówi pół Polski - wokalistka od jakiegoś czasu spotyka się bowiem z kontrowersyjnym raperem, znanym pod pseudonimem Quebonafide.

Jeszcze niedawno para bardzo dbała o swoją prywatność i to, by w sieci nie pokazywały się szczegóły ich życia. Neiwdawno się to zmieniło, gdy Quebonafide opublikował nagranie z wesela, na którym bawił się razem z Natalią Szroeder. Wcześniej pokazał też zdjęcia z romantycznej walentynkowej kolacji z Natalią.

Zapytaliśmy Natalię czym dla niej jest sława. Okazuje się, że przede wszystkim spełnieniem marzeń, ale ma też i ciemne strony. Jakie? Zobaczcie, co wokalistka powiedziała przed kamerą Party.pl.

Natalia Szroeder i Quebo: