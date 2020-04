Czy mogę odwiedzić rodzinę w Wielkanoc? Czy policja może ci wlepić mandat? Jak duży?

Czy mogę odwiedzić moją rodzinę Wielkanoc, żeby zjeść na przykład razem świąteczny obiad? Czy policja może mnie zatrzymać i może za to wlepić mi mandat? To jedno z najczęściej zadawanych pytań w internecie w ostatnich dniach, po ogłoszeniu zaostrzeń przepisów w związku z pandemią koronawirusa w Polsce. My postanowiliśmy na nie odpowiedzieć. Co może ci grozić, jeśli złapie cię policja? Jak wysokie mogą być kary?

Zobacz także: Co grozi za wyjazd na Wielkanoc? Kary mogą być naprawdę surowe! Jak będzie reagować policja?

Kiedy można się przemieszczać?

Jest kilka sytuacji, kiedy możesz się przemieszczać. Oto one:

- Kiedy jedziesz do pracy i kiedy z niej wracasz, możesz oczywiście się przemieszczać.

- Kiedy jesteś wolontariuszem na rzecz walki z koronawirusem (czyli np. udzielasz pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu), wtedy również możesz się przemieszczać.

- Możesz również się przemieszczać, kiedy musisz np. zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, musisz iść do lekarza czy zapewnić opiekę nad osobami bliskimi, które jej potrzebują.

- Czwarty wymieniony powód to wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Przypominamy również, że poza dom nie mogą wychodzić bez opieki osoby poniżej 18. roku życia. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Galerie handlowe i salony fryzjerskiej będą otwarte! Znamy daty i wstępny plan rządu

Wśród wyżej wymienionych punktów nie ma świątecznych odwiedzin rodziny, co świadczy o tym, że w Wielkanoc nie możesz odwiedzać rodziny. Kary mogą wynosić od 5 tys. złotych do nawet 30 tys. złotych. Oczywiście o tym, czy dostaniesz mandat czy nie, zdecyduje policja po tym jak usłyszy, jaki jest powód twojego przemieszczania się.

Dodajmy, że rozporządzenie z 31 marca 2020 w § 14 zakazuje nam „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi […] lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu".

Osoby najbliższe definiuje art. 115 § 11 kodeksu karnego. Są to:

małżonek;

wstępny (czyli np. matka, dziadek, prababka, itd.);

zstępny (czyli dziecko, wnuk, prawnuk, itd.);

rodzeństwo;

powinowaty w tym samym stopniu (czyli np. teściowa, szwagier);

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (dziecko lub rodzic adopcyjny);

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (w tym także partner tej samej płci).

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Już za 10 dni liczba zachorowań będzie maleć?! Ekspert zdradził, do kiedy potrwa kwarantanna

Mimo wszystko chcesz odwiedzić rodzinę w Wielkanoc? My radzimy - lepiej zadzwoń do swoich bliskich albo umów się z nimi na wideokonferencję. To trudny czas dla nas wszystkich. Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie i zdrowiu tych, których kochasz! Dzięki temu, że zostaniesz w domu, szybciej będziemy mogli wrócić do normalnego życia.