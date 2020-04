Co grozi za wyjazd na Wielkanoc? Kary mogą być naprawdę surowe! Jak będzie reagować policja?

Czy możemy wyjechać do rodziny na Wielkanoc? Premier, minister zdrowia, a za nimi wielu lekarzy i pracowników służby zdrowia apeluje: w tym roku na Wielkanoc zostańcie w domu! W ten sposób pomagacie walczyć z epidemią koronawirusa.

W ostatni czwartek rząd ogłosił kolejne obostrzenia. Również te dotyczące przemieszczania się. Jak doprecyzowuje rządowy portal gov.pl, dotyczą one przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Zgodnie z nimi, wyjścia z domu powinno się ograniczyć do absolutnego minimum.

Kiedy można się przemieszczać?

- Oczywiście jest to dopuszczalne w przypadku dojazdu do pracy i powrotu z niej (a także zakupów związanych z działalnością zawodową),

- Rządowy portal wymienia też wolontariat na rzecz walki z koronawirusem (czyli np. pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

- a także załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (tu portal wymienia niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizytę u lekarza, czy opiekę nad osobami bliskimi),

- czwarty powód wymieniony przez rząd to wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Ograniczenie w poruszaniu obowiązuje do 19 kwietnia.

East News

Co grozi za przemieszczanie się bez ważnego powodu?

Kary za nieprzestrzeganie tych mogą być surowe. Grozi nam mandat, albo kara - jak piszą media, w niektórych wypadkach w wysokości od 5 tys. złotych do nawet 30 tys. złotych. O tym, że tak surowe kary są już wymierzane "w rażących przypadkach" łamania przepisów związanych z epidemią media już informowały - np. 12 tysięcy złotych dla czwórki mieszkańców Krakowa za wspólne wyjście na świeże powietrze w weekend przed tygodniem.

A jak jest z przemieszczeniem się? Według prawników, może to być traktowane podobnie.

– Na osoby przemieszczające się bez ważnego powodu może zostać nałożona kara grzywny, w ekstremalnych przypadkach sięgająca nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – mówiła niedawno w rozmowie z portalem fakt24.pl. radca Paulina Kondracka z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy.

Robi wrażenie… Oczywiście mandatu, czy kary moża nie przyjąć, ale wtedy czeka nas sprawa przed sądem.

- To jest oczywiście poważny problem i poważne wyzwanie, bo Wielkanoc jest czasem, kiedy zazwyczaj spotykaliśmy się z rodzinami, kiedy Polacy podróżowali między miastami, ale tutaj, tak jak powiedział profesor Szumowski, staramy się chronić życie ludzkie, nie tylko zdrowie, ale i życie ludzkie. W związku z tym rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży i pozostać w domach - podkreślał ostatnio szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Jak będzie reagować policja?

- To będzie zależało od różnych sytuacji. Na pewno takie osoby będą musiały liczyć się z tym, że policja nie będzie przymykać oczu. Jesteśmy zobowiązani do egzekwowania przepisów. Tych świąt, niestety, nie będziemy spędzać tak, jak poprzednie, powstrzymajmy się przed wyjazdami, spędźmy je w najbliższym gronie, gdzie mieszkamy - mówił w TVN 24 rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

Jak dodał w RMF FM, to policjanci ostatecznie ocenią, czy wyjazd jest niezbędny czy nie.

Kancelaria Premiera apeluje:

Zostaniecie?