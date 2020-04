Czy Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są już po ślubie?  Nowe ustalenia magazynu "Flesz"!

Tworzą udany związek od ponad dwóch lat, nic więc dziwnego, że pytania o ślub Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego padają coraz częściej. Ostatnio „Super Express” napisał, że na palcu podróżniczki pojawiła się „złota obrączka”. I faktycznie, na kilku zdjęciach na Instagramie Martyny można ją u niej zauważyć. Czy to znaczy, że para jest już po ślubie? Informacje na ten temat publikuje najnowszy magazyn "Flesz".

Ani Wojciechowska, ani Kossakowski nie chcą odpowiadać na pytanie o ślub. Jednak ze źródeł zbliżonych do TVN „Flesz” dowiedział się jednak, że ślub jeszcze się nie odbył.

Nie jest też prawdą, że Martyna i Przemysław zamierzają zbudować dom pod Warszawą. Wygląda na to, że na razie jest im dobrze razem w mieszkaniu.

Parze dziennikarzy układa się świetnie, choć nie są zbyt wylewni. Kossakowski powiedział ostatnio o początkach ich związku w programie „Uwaga!”, że wszystko między nim a Martyną „potoczyło się intuicyjnie i szybko”. Zdradził tez, że na jedną z pierwszych randek zaprosił Martynę do swojego domu na Podlasiu, w którym nie ma bieżącej wody. A jej się to bardzo spodobało.

Natomiast Wojciechowska w „Urodzie Życia” nazwała go „swoim partnerem”.

"Koska, bo tak do niego mówię, niczego nie musi sobie udowadniać, dobrze zna swoją wartość. Jest silny, ale też bardzo empatyczny i wrażliwy, co widać w jego programie „Down the road. Zespół w trasie”. Po raz pierwszy w życiu mam partnera. Wcześniej wielokrotnie używałam tego słowa, bo nie chciałam mówić: „chłopak”, „narzeczony”, ale dopiero Przemek nadał temu słowu w moim życiu właściwe znaczenie. To jest prawdziwy partner, wzajemnie szanujemy swoją przestrzeń. I choć nie chcę, żeby zabrzmiało to sielankowo, to jakoś nie zdążyliśmy się do tej pory pokłócić. Na pewno nigdy przy żadnym innym mężczyźnie tyle się nie śmiałam i jednocześnie nigdy z jego powodu nie uroniłam ani jednej łzy. I to jest dla mnie nowość w relacjach z mężczyznami”, mówi Martyna w „Urodzie Życia”.