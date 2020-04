Córka Martyny Wojciechowskiej opanowała umiejętności akrobatyczne! "Jak ona to robi!"

Córka Martyny Wojciechowskiej jest niezwykle aktywną nastolatką. Martyna Wojciechowska właśnie pochwaliła się nową pasją córki. Jest nią gimnastyka artystyczna, a Marysia wcale nie jest na poziomie dla początkujących! W domu powstało specjalne miejsce, w którym nastolatka będzie mogła szkolić swoje umiejętności. Marysia rzuciła także mamie wyzwanie. Czy podróżnicza się podejmie?

Martyna Wojciechowska niedawno relacjonowała remont swojego domu. Zainteresowanie wzbudziła dziura w suficie. Teraz już wiadomo, dlaczego powstała! To właśnie na niej zawisły szarfy do gimnastyki, którą ćwiczy córka podróżniczki Marysia:

No to już wiadomo po co była wiercona ta dziura w suficie!🤪Tak to jest mieć sportowca w domu… Patrzę na te zdjęcia i nie mogę uwierzyć JAK ONA TO ROBI?! Dzieci chyba nigdy nie przestaną nas zaskakiwać!