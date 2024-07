Magdalena Ogórek wróciła ostatnio do dziennikarstwa. A co z polityką? Po przegranych wyborach prezydenckich Ogórek zniknęła ze seny politycznej. Nie kandydowaław wyborach do sejmu i senatu. Zajęła się głównie pracą naukową. W rozmowie z "Party" obiecała, że już niedługo, wyjawi, w którą stronę pójdzie jej kariera.

Potrzebowałam teraz wyciszenia, ale mam nowy plan. Nieco więcej okaże się już po 25 października – wyznała „Party” Magalena Ogórek.

Czy Magdalena Ogórek ma szansę na karierę dziennikarską?

Jak podają wirtualnemedia.pl, Magdalena Ogórek wraca właśnie do dziennikarstwa. Niedawno w „Rzeczpospolitej” ukazał się jej artykuł śledczy na temat kolekcji dzieł sztuki, którą w czasie II wojny światowej w Polsce ukradli Niemcy. Magdalena Ogórek pracuje tam, gdu bliska jej osoba - w "Rzeczpospolitej" zastępcą redaktora naczelnego jest Bartosz Węglarczyk.

Czy Magdalena Ogórek wróci do polityki?

Spytaliśmy medioznawcę Wiesława Godzica, czy po nieudanym epizodzie politycznym, Magdalena Ogórek ma jeszcze szanse na karierę polityczną.

Pani Ogórek jest bardzo ambitną osobą. Może jeszcze błyszczeć w show-biznesie, albo konsultant w jakiejś firmie. Warto jednak, by przyznała, że epizod polityczny był nieudany. Inaczej nie stanie się wiarygodna. Nie widzę jej już w polityce, gdzie prym wiodą lobbyści i „twardzi chłopcy” ani w korporacji, gdzie latami trzeba piąć się po szczeblach kariery, czy w aktorstwie. Na taką karierę jest trochę za późno. Natomiast temperament Pani Ogórek powoduje, że z trudem widzę ją w przyszłości jako dziennikarkę - powiedział "Party Wiesław Godzic.

Niezależnie od tego, jakie plany zawodowe ma Magda, najważniejszy w nich jest Bartek Węglarczyk. Para od kilku miesięcy przestała ukrywać, że łaczy ich uczucie. Przyszli już oficjalnie razem na imprezę dziesięciolecia DDTVN. Na Twitterze i na Facebooku pojawiają się wpisy, świadczące o tym, że są sobie wyjątkowo bliscy. Więcej na temat tej Magdaleny Ogórek przeczytacie od poniedziałku w nowym numerze magazynu "Party".

