Czy film "365 dni" można obejrzeć w internecie? Blanka Lipińska rozwiewa wątpliwości!

Film "365 dni" szybko stał się prawdziwym hitem, na który wybierały się tłumy fanów. Niestety, z powodu panującej epidemii koronawirusa, wszystkie placówki kulturalne, w tym kina, zostały zamknięte. Z tego też względu kinomaniacy liczyli na udostępnienie filmu w internecie. Czy w takim razie można obejrzeć "365 dni" legalnie online? Blanka Lipińska zabrała głos w tej sprawie, na swoim InstaStories.

Od kilku tygodni Polska zmaga się z epidemią koronawirusa. W związku z tym rząd wprowadził szereg obostrzeń i zakazów, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Jedną z pierwszych restrykcji było zamknięcie placówek oświatowych i kulturalnych. Sale kinowe opustoszały, a premiery filmów przeniosły się do internetu, jak w przypadku "Sala samobójców. Hejter".

Fani ekranizacji bestselleru Blanki Lipińskiej "365 dni" zaczęli mieć nadzieję, że może również i w tym przypadku będzie można obejrzeć film w internecie. Autorka hitu zaczęła dostawać mnóstwo wiadomości na ten temat i postanowiła na nie odpowiedzieć na swoim InstaStory.

Kochani! Niestety film nigdzie nie jest dostępny legalnie online. Jeżeli korzystacie z jakichś linków i stron to kradniecie ten film, musicie sobie zdawać z tego sprawę. Za uruchomienie filmu na platformach odpowiedzialny jest dystrybutor, czyli firma Nextfilm, więc to oni decydują kiedy film znajdzie się i na jakiej platformie, także wszelkie pytania dotyczące filmu online, kierujcie do Nexta - powiedziała na swoim InstaStory, Blanka Lipińska.