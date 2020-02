Blanka Lipińska ostro o krytyce "365 dni". Nie liczy się z opiniami specjalistów? 

Blanka Lipińska odpowiada na krytykę po premierze filmu "365 dni". Pierwszy polski erotyk trafił do kin już przed weekendem i zbiera pierwsze recenzje. Krytycy filmowi nie szczędzą autorce a zarazem producentce gorzkich słów, jednak ona nie bierze sobie ich do siebie, twierdząc, że najważniejsza dla niej jest opinia widzów. Co jeszcze powiedziała?

Zobacz także: Oto najostrzejsze sceny seksu w "365 dni". Uwaga, spoilery!

Blanka Lipińska stara się być w stałym kontakcie z fanami, szczególnie teraz, kiedy do kin trafił jej pierwszy film. Pisarka czeka na relacje od widzów, jednocześnie odnosząc się do niepochlebnych opinii o filmie wydanych przez krytyków. Autorka kontrowersyjnej powieści zaznacza, że nie przejmuje się opinią ludzi, którzy nie specjalizują się w filmach erotycznych:

To, że się komuś nie podoba ten film… No cóż, ja wciąż nie rozumiem, zadawałam to pytanie parę razy na wywiadach u 'specjalistów kinowych: kim jest krytyk? Wiecie, krytyk to jest ktoś, kto zna się na danej dziedzinie. Z tego co wiem, w Polsce nie mamy dobrobytu filmów erotycznych. W ogóle na świecie nie ma dobrobytu filmów erotycznych! Więc jak ktoś jest specjalistą od erotyki, to chciałabym wiedzieć, kto to, bo faktycznie zdanie takiego człowieka by się dla mnie liczyło. Natomiast bardzo wam dziękuję kochani za to, że ucieracie nosa tym wszystkim krytykom, okazując wsparcie tym, że film się wam podoba. Czymże, kimże są krytycy w odniesieniu do milionów fanów?