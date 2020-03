Koronawirus w Polsce: szkoły będą zamknięte jeszcze dłużej?

To informacja, na którą czekają wszyscy uczniowie i rodzice. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", szkoły mają być zamknięte przez kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że dzieci i młodzież nie będą uczęszczać na zajęcia aż do 8 kwietnia! Sprawdźcie szczegóły!

Szkoły zamknięte na kolejne dwa tygodnie!

Niestety, w Polsce w dalszym ciągu przybywa osób zakażonych koronawirusem. Na ten moment jest to już 367 przypadków, a Ministerstwo zdrowia podkreśla, że okres największej fali zachorowań dopiero przed nami.

Rodzicie i uczniowie z niecierpliwością czekają na informacje, czy placówki oświatowe będą zamknięte na dłużej niż pierwotnie planowano. Według informacji jakie udało się zdobyć "Super Expressowi", decyzja w tej sprawie już zapadła, a dzieci i młodzież nie wrócą do szkół do 8 kwietnia! Jak wiadomo potem następuje okres Wielkanocy, a to oznacza, że najprawdopodobniej dzieci trafią na zajęcia dopiero po świętach.

Na ten moment są to jednak w dalszym ciągu tylko nieoficjalne informacje, jakie udało się zdobyć "Super Expressowi". Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na oficjalne stanowisko rządu. Jeśli jednak taka decyzja rzeczywiście już zapadła, to łącznie uczniowie będą mieli miesiąc przerwy od nauki. Miejmy nadzieję, że nie wpłynie to na przebieg i terminy egzaminów ósmoklasisty oraz matury!

East News

Początkowo zakładano, że przerwa od nauki potrwa 14 dni. Niestety, sytuacja w naszym kraju w związku epidemią koronawirusa w dalszym ciągu jest bardzo dynamiczna