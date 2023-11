1 z 4

Film „Trędowata” powstał na podstawie powieści Heleny Mniszkówny pod tym samym tytułem. To opowieść o zakazanej miłości ordynata Waldemara Michorowskiego (Leszek Teleszyński) i nauczycielki Stefci Rudeckiej. Ich miłość była mezaliansem, który w tamtych czasach był po prostu skandalem! Rodzina ordynata nie akceptowała Stefci, przez co dziewczyna przeszła załamanie i podupadła na zdrowiu i - choć książka kończy się inaczej - ostatecznie zmarła. Ordynat był tak zrozpaczony, że w kilka dni osiwiał.

Stefcię zagrała piękna aktorka - 33-letnia wówczas Elżbieta Starostecka. Co ciekawe, jak podaje filmweb.pl, zdjęcia do filmu rozpoczęto z kilkutygodniowym opóźnieniem, gdyż gwiazda przeszła dłutowanie zębów, przez co była opuchnięta.