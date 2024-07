Zapytaliśmy Aleksandrę Żebrowską, co sądzi o tym, że jest porównywana do Anji Rubik. Oto co odpowiedziała piękna żona Michała Żebrowskiego:

To jest ogromny komplement, jeśli ktoś mówi, że jestem podoba do Anji Rubik, bo to jest przepiękna dziewczyna. Natomiast chyba tylko wzrostem jestem do niej podobna. Ja się do tego nie nadaję. To trzeba umieć robić - podsumowała swoją pierwszą sesję zdjęciową.

