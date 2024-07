Iwona Pavlović w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała zaskakujące słowa Krzysztofa Rutkowskiego, który zarzucił jurorce, że jest zamieszana w sprawę słynnego Wojtka z Zanzibaru. Detektyw już po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" stwierdził, że Iwona Pavlović miała prywatne powody, żeby skrytykować go na wizji. Jak jego zarzuty komentuje sama jurorka?

"Taniec z Gwiazdami 13": Iwona Pavlović podsumowała Krzysztofa Rutkowskiego

Iwona Pavlović większość swojego życia zajmuje się tańcem. W latach nastoletnich tańczyła zawodowo, następnie trenowała taneczne talenty, by ostatecznie stać się sędzią tańca. Od 2005 roku jest także jurorką "Tańca z Gwiazdami", początkowo w stacji TVN, a następnie Polsacie. Jest uważana za jurorkę wymagającą, ale sprawiedliwą. Stara się oceniać obiektywnie, patrząc tylko na to co widzi na parkiecie, a nie na to, kto tańczy.

Ja się strasznie odcinam od tego co kto robi, kim jest. Czasami w ogóle nie wiem kto w jakich filmach gra, żeby po prostu patrzeć na daną osobę na parkiecie tak, jak ona tańczy i co robi w tańcu - skomentowała dla nas Iwona Pavlović

W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" najwieksze kontrowersje wywołały komentarze na temat Krzysztofa Rutkowskiego, które padły z ust jurorki tuż po pierwszym tańcu. Detektyw nie ukrywał, że jego zdaniem Iwona Pavlović skrytykowała go za to, że zajmuje się sprawą Wojtka z Zanzibaru.

Ja nie chce Pana Krzysztofa nosić przez lata. Ja już dziękuję bardzo. Pan Krzysztof był w moim życiu przez chwile i to chyba starczy - powiedziała Iwona Pavlović

Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała Iwona Pavlović! Czy za publiczne oskarżenia jurorka złoży pozew do sądu?

