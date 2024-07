1 z 8

Michał Szpak i Paulina Biernat poznali się na planie „Tańca z Gwiazdami”. To właśnie z nią przyszło tańczyć ekscentrycznemu wokaliście, który według doniesień tabloidów od razu poczuł chemię do tancerki. Choć krążyły słuchy, że Paulina rzuciła syna sławnej aktorki i związała się z finalistą "X-Factor", to jednak para nie afiszowała się ze swoim uczuciem i od dłuższego czasu nie dawała o sobie znać. Do wczoraj, ponieważ na imprezie Silesia Fashion Look pojawili się razem.

Od razu widać, że dawne uczucie odżyło. Michał Szpak przez cały wieczór czule obejmował swoją partnerkę i trzymał za rękę. Były też zalotne spojrzenia i pocałunki. Najwyraźniej z biegiem czasu znajomość nabrała rumieńców. Para świetnie bawiła się w swoim towarzystwie, co może oznaczać tylko jedno – stara miłość nie rdzewieje.

