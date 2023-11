Reklama

Julia Wieniawa nie boi się odważnych modowych połączeń. Młoda aktorka często eksperymentuje z fakturami, materiałami i kolorami. Okazuje się, że taka zabawa modą podoba się fankom gwiazdy, a jej styl jest inspiracją dla tysięcy kobiet. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z ostatnich zestawów Wieniawy. Aktorka połączyła pepitkę z mocnym kolorem! Ten wzór dodaje kilogramów i trzeba z nim uważać. Czy gwiazda sobie z nim poradziła? Zobaczcie...

Zobacz: Nie wiesz co na siebie włożyć? Klasyka zawsze w modzie! Znaleźliśmy koszule w stylu Julii Wieniawy już od 69 zł

Pepitka w wydaniu Julii Wieniawy!

Krata to jeden z najgorętszych trendów sezonu. Nosimy ją jako jeden z elementów stylizacji, w formie dodatków, a nawet w wersji total look! Jednym z rodzajów kraty, który wrócił do łask jest pepitka. Jest to dosyć trudny wzór, dlatego decydując się na stylizację z tym rodzajem kraty musimy uważać, aby nie dodać sobie kilogramów, tak jak zrobiła to Julia Wieniawa. Aktorka zestawiła dopasowaną spódnicę z bluzką w mocnym żółtym kolorze. Niecodzienne połączenie w wydaniu gwiazdy prezentuje się naprawdę dobrze. Julia Wieniawa może pochwalić się idealną figurą, dlatego nawet pogrubiający wzór na spódnicy nie jest w stanie zaburzyć proporcji jej sylwetki.

Jakie są komentarze fanek Julii Wieniawy dotyczące spódnicy?

Stylizacja Julii Wieniawy z pepitką w roli głównej spodobała się fankom gwiazdy. Oto niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod zdjęciem:

Pięknie Olśniewająco, chce spódniczkę! Cudowny outfit:) Świetna stylizacja, skąd ciuszki? Cudowny look! Świetnie w nim wyglądasz:)

Podoba Wam się nowy look gwiazdy?

Julia Wieniawa na pokazie Dawida Wolińskiego

ONS.pl

Reklama

Julia Wieniawa w marynarce w kratkę.