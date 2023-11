1 z 11

Klasyczne koszule to absolutny must have w szafie każdej kobiety. Możemy je nosić zarówno w wersji casualowej, jak i wieczorowej. Co ważniejsze, świetnie sprawdzą się praktycznie na każdą okazję. Ostatnio Julia Wieniawa zaprezentowała się w klasycznej koszuli, którą zestawiła z jeansami. Zobaczcie, ten ponadczasowy look!

Zobacz: Julia Wieniawa i Agnieszka Dygant w czerni. Która wyglądała lepiej na pokazie Dawida Wolińskiego? POJEDYNEK

Klasyczna koszula w białym lub beżowym kolorze może stać się bazą wielu stylizacji. Doskonale pasuje do jeasnsów, eleganckich spodni, spódnic, a w sezonie letnim możemy zestawić ją z szortami. Biała koszula i jeansy to ponadczasowy zestaw, po który zawsze można sięgnąć, kiedy nie mamy pomysłu, czy czasu na bardziej przemyślaną stylizację. Ten zestaw nie raz może uratować sytuację, gdy zupełnie nie wiemy, co na siebie włożyć!

Koszula w stylu Julii Wieniawy!

Julia Wieniawa nie boi się odważnych stylizacji, ale równie chętnie sięga po klasyczne rozwiązania. Na jednym z ostatnich zdjęć aktorka pozuje w klasycznej beżowej koszuli i jeansach. Do tego delikatna biżuteria, subtelny makijaż i mamy idealną stylizację na co dzień.

Przygotowaliśmy dla Was przegląd koszul w stylu Julii Wieniawy. Kupicie je w każdej sieciówce, a ich ceny zaczynają się już od 69 zł!