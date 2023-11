Czescy himaliści udzielili ostatnio wywiadu w którym powiedzieli, że podczas drogi na szczyt widzieli namiot Tomasza Mackiewicza. Okazało się jednak, że nie ma żadnych dowodów na to, że rzeczywiście stali obok namiotu z ciałem Polaka. Teraz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty himalaiści Lukas Dubsky i Pavel Burda zdradzili znacznie więcej szczegółów. uczestnicy lipcowej wyprawy przyznają, że przed wyprawą na Nanga Parbat odezwała się do nich Elizabeth Revol, która przekazała im informacje, gdzie może znajdować się ciało Polaka.

Dlaczego nie otworzyli namiotu i nie zrobili zdjęcia na dowód, że znaleźli namiot Tomasza Mackiewicza? Czescy himalaiści nie ukrywają, że był to dla nich wyjątkowo trudny moment.

Można było tam skręcić i nawet lekko odkopać pokrywę śnieżną i próbować zajrzeć do środka. To dało się zrobić. Fizycznie nie byliśmy aż tak wyczerpani. Jednak proszę nas zrozumieć. Emocjonalnie to był cholernie trudny moment. Przez kilka minut patrzyłem na ten namiot, nie znałem Tomka osobiście, ale tam i w tym momencie czułem, jakbym stracił najlepszego przyjaciela. Tomek osierocił trójkę dzieciaków, ja mam dwójkę. Rozkleiłem się. Po drugie, schodząc z okrutnej Nangi, naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chcesz zobaczyć, jest ciało innego człowieka- przyznaje Pavel Burda.