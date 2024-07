Sieć PLAY jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła angażować do swoich reklam największe gwiazdy filmu, sportu i muzyki. To w ich spotach mogliśmy oglądać chociażby Agnieszkę Chylińską, Dawida Podsiadło, Agnieszkę Radwańską czy Margaret. Również dzięki operatorowi, który zatrudnił Barbarę Kurdej-Szatan w show-biznesie pojawiła się postać "Blondynki Play". Kilka dni temu z siecią zdecydowała się współpracować dawno niewidziana na salonach Ania Przybylska. Przypomnijmy: Już jest reklama z udziałem Przybylskiej. Jak wypadła?

Rok temu do grona gwiazd dołączyli współpracujący na co dzień ze stacją TVN Marcin Prokop i Czesław Mozil. W swoich spotach zachęcali do zmiany operatora właśnie na PLAY. Dziś obaj panowie w jednej reklamie również zachęcają do zmiany sieci, ale robią to w reklamach... konkurencji. Czyżby poszło o pieniądze? A może o jakość usług? Były pracodawca chyba nie żałuję decyzji o rozstaniu, bowiem znalazł nowe gwiazdy do tej pory trudno dostępne.



No cóż, bardzo dziękujemy obu panom za współpracę w poprzednim roku. Teraz mamy nowy rok i nowe oferty i nowe supergwiazdy. Dziś ruszyła nasza kampania, nowe oferty z Anią Przybylską i Pawłem Małaszyńskim. My patrzymy zawsze przed siebie - mówi rzecznik prasowy Play dla Gazeta.pl.

Która z reklam jest najlepsza? Dla przypomnienia prezentujemy wszystkie trzy.



Anna Przybylska za kulisami reklamy Play: