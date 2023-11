W 2014 roku Margaret wydała swój pierwszy album Add the Blonde. A rok później światło dzienne ujrzał kolejny krążek Just the Two of Us. Wokalistka tworzy głównie po angielsku. Jej utwory tj. "Wasted", "Cool Me Down" czy "Elephant" zdobywały pierwsze miejsca list przebojów.

Najnowszy utwór Margaret jest jednak po polsku. Czyżby artystka poczuła presję związaną z tym, że za mało pisze w ojczystym języku? Przypominamy też, że w lutym Margaret wzięła udział w preselekcjach do Eurowizji - miała reprezentować Szwecję. Nie wygrała, ale i tak została tamtejszą gwiazdą! Polscy fani powinni czuć się zazdrośni?

Margaret od kilku lat spełnia się na muzycznej scenie

Jest gwiazdą nie tylko w Polsce.