W skład luksusowego zestawu Planet SPA wchodzą: złocisty ożywczy żel do twarzy z oliwą i oliwek oraz jedwabisty mus do ciała Masło Shea i Trufla Czekoladowa. Słodko pachnące produkty zapewnią przyjemną pielęgnację.

Żel do twarzy, oparty na bazie oliwy z oliwek, zapewni skórze odpowiedni poziom nawilżenia i wygładzenie. Kosmetyk o lekkiej konsystencji pozostawi po sobie jędrną, elastyczną i widocznie rozjaśnioną skórę. Regularne stosowanie przywróci skórze dobrą kondycję i młodszy wygląd. Zaletą produktu jest również jego przyjemny zapach.

Mus o jedwabistej konsystencji odpowiednio zadba o piękny i zdrowy wygląd ciała. Swoje dobroczynne działanie dla skóry kosmetyk zawdzięcza formule z masłem shea. Bogate w witaminy masło shea wykazuje właściwości silnie odżywiające, nawilżające i regenerujące skórę. Pachnący truflą czekoladową mus silnie nawilży skórę. Dzięki niemu skóra będzie miękka i gładka. Po nałożeniu skóra zyskuje delikatny blask.



Złocisty ożywczy żel do twarzy z oliwą z oliwek

Cena ok. 30 zł /50 ml

Jedwabisty mus do ciała Masło Shea i Trufla Czekoladowa

Cena ok. 43 zł / 200 ml