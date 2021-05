Czekolada i nie tylko... Zobaczcie zakupy Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! ZDJĘCIA paparazzi

Już za kilka dni minie 2 miesiące odkąd Małgorzata Rozenek urodziła Henia! Paparazzi właśnie przyłapali świeżo upieczoną mamę razem z najstarszym synem i Radosławem Majdanem na ulicy w Warszawie. Na zdjęciach możemy dokładnie zobaczyć jak naprawdę wygląda figura gwiazdy po urodzeniu dziecka. W swoich mediach społecznościowych Małgorzata Rozenek podkreślała, że przed nią długa droga do powrotu do formy. Czy tak jest naprawdę? Zobaczcie sami! Zobacz także: Tak wyglądają poranki u Majdanów. Radosław Majdan: "Mój synuś jaki wpatrzony w mamusię" Tak naprawdę wygląda Małgorzata Rozenek po ciąży Małgorzata Rozenek niedawno zakomunikowała, że zaczyna ostre treningi, by jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Pod okiem swojej trenerki bardzo angażuje się w ćwiczenia i wkłada wiele wysiłku, aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Gwiazda jeszcze kiedy była w ciąży z Henryczkiem przyznawała w wywiadach, że jej zdaniem dość dużo przybiera na wadze. Ale na szczęście od tego ma swoją trenerkę, która z pewnością dopasuje jej teraz skuteczny plan treningowy. Gwiazda już jakiś czas temu pokazała na Instagramie swoją figurę po urodzeniu dziecka, z której jeszcze do końca nie jest zadowolona. Teraz paparazzi przyłapali prowadzącą "Projekt Lady" na ulicach Warszawy, a na zdjęciach możemy zobaczyć jak naprawdę wygląda sylwetka gwiazdy. Małgorzata Rozenek zdecydowała się na jednoczęściowy kombinezon, który doskonale podkreślił jej figurę. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda ciało prezenterki po prawie 2 miesiącach od porodu. Jedno jest pewne - nie da się oderwać wzroku od boskich, smukłych nóg Małgorzaty! Gwiazda zdecydowała się na wysokie buty na cienkiej szpilce, w...