Takie było ostatnie życzenie królowej Elżbiety II! Królewski biograf zdradził tajemnice

Ostatnie życzenie królowej Elżbiety II dotyczyło pojednanie jej wnuków - Williama i Harry'go! Monarchinii marzyła, by zakończył się spór, który trwa już od ponad dwóch lat - czyli od chwili kiedy książę Harry i Meghan Markle podjęli decyzję, że rezygnują z życia na dworze królewskim i przeprowadzają się do USA. Czy wnukowie spełnią ostatnie życzenie babci? Ich zachowanie na pogrzebie wskazuje, że raczej nie ma na to szans...

Czy Harry spełni ostatnie życzenie królowej Elżbiety II?

Wnukiem, który mógłby załagodzić konflikt jest bez wątpienia książę Harry. Książę William był do tej pory bardzo powściągliwy, gdy mówił o Harrym. Sam Harry też może za wiele o konflikcie nie mówił, ale dużo do powiedzenia miała jego żona Meghan Markle. W wywiadzie dla Oprah Winfrey oskarżyła rodzinę królewską o rasizm. Twierdziła, że bali się, jaki będzie kolor skóry jej syna Archiego. Markle twierdziła też, ze miała myśli samobójcze i nikt na dworze nie chciał jej pomóc. Nie były to wypowiedzi, które królowa Elżbieta II mogła przyjąć ze spokojem...

Nadzieja na pojednanie pojawiła się wraz z narodzinami córki Harry'ego i Meghan - Lilibet. Dziewczynka dostała imię na cześć królowej - rodzina właśnie tak zwracała się zdrobniale do Elżbiety II. Niestety, rodzina nie pogodziła się, a niedawny wywiad Meghan Markle, w którym oświadczyła, że po ich zerwaniu z dworem królewskim Harry stracił ojca, tylko pogorszył sytuację.

Wydawało się, że śmierć Elżbiety II zmieni wszystko. Przecież nie czas na kłótnie gdy umiera ukochana babcia, prawda? Podczas ceremonii pogrzebowej cały świat przyglądał się wszystkim obecnym członkom rodziny królewskiej. Najbardziej ciekawiło obserwatorów zachowanie wnucząt królowej. Każdy gest zarówno księcia Harr'ego, jak i księcia Williama był bacznie obserwowany i komentowany. Wtedy też królewski biograf Robert Hardman ujawnił, czego tak naprawdę przed śmiercią najbardziej pragnęła monarchii. Jej ostatnim życzeniem było to, aby udało się pogodzić księcia Harry'ego z rodziną królewską, a zwłaszcza z bratem Williamem.

Królowa uwielbiała Harry'ego do samego końca, a Harry uwielbiał ją. Myślę, że była jednym z kanałów komunikacyjnych między Windsorem a Kalifornią, a jednym z jej najdroższych życzeń było, żeby Harry pogodził się z resztą rodziny - skomentował Robert Hardman.

Czy William i Harry pogodzą się?

Przyglądając się zachowaniu braci podczas pogrzebu, można wywnioskować, że do pojednania jednak nie doszło. Zarówno William, jak i Harry ograniczyli kontakt do minimum i wyglądało na to, że wspólne wystąpienie traktują jak obowiązek. Co więcej, książę Harry i Meghan Markle nie zostali zaproszeni na kolację z głowami państw, które przyjechały na pogrzeb Elżbiety II i poczuli się tym upokorzeni. Uznali, że dwór królewski traktuje ich gorzej niż pozostałych członków rodziny królewskiej.

Czy skłóceni bracia dojdą kiedyś do porozumienia i spełnią ostatnie życzenie ukochanej babci?

