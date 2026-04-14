Miszczak ostro o Wojewódzkim. "Kuba zawsze nie lubił kobiet"

W 2022 roku Edward Miszczak zrezygnował z funkcji szefa TVN, którą pełnił od 1998 roku. Jak sam stwierdził, przyszedł moment, w którym potrzebował zmian, mimo że mógł pochwalić się szeregiem sukcesów. Po ponad dwóch dekadach pracy w TVN przeszedł do konkurencji i został dyrektorem programowym Polsatu. Ostatnio udzielił wywiadu w podcaście Żurnalisy, który poniósł się szerokim echem.

Edward Miszczak zabrał głos w sprawie afery w "X Factorze". Tak ocenił Wojewódzkiego

Jednym z tematów rozmowy Edwarda Miszczaka z Żurnalistą były afery - zarówno świeże, jak i te sprzed lat. Prowadzący podcast przypomniał zamieszanie wokół "X Factor"”. Maja Sablewska pojawiła się w programie, ale zniknęła zaraz po pierwszym sezonie, co wywołało konsternację u widzów. Zwłaszcza że później produkcja nie wyjaśniła, co się stało.

Głos natomiast zabrała sama Sablewska, która publicznie poinformowała, że po zakończeniu pierwszej edycji "X Factora" podziękowano jej za współpracę. W gabinecie miała usłyszeć, że Kuba Wojewódzki nie życzy sobie jej w kolejnej odsłonie show. Nie ukrywała, że to był dla niej szok.

Pamiętam taki moment, kiedy poszłam do gabinetu Edwarda Miszczaka po »X Factorze«, po pierwszej edycji, która była ogromnym sukcesem, i usłyszałam, że nie będzie mnie w kolejnej edycji, ponieważ mój kolega, Kuba Wojewódzki, sobie tego nie życzy. To było grube. Powiedziałam, że ja tego w ogóle nie akceptuję, że ja tego w ogóle nie rozumiem. I oczywiście za tym szły inne rzeczy, o których już mówić nie mogę ujawniła w 2021 roku.

Zapytany o to, czy Wojewódzki rzeczywiście stał za usunięciem Sablewskiej z "X Factora", Edward Miszczak początkowo stwierdził, że to nie do końca prawda, choć nie zaprzeczył. Podzielił się natomiast zaskakującą opinią na temat Wojewódzkiego.

No tak czasem mówił. (…) Maja się wysypała, dlatego że tam był ogromna rywalizacja jej szefowej… Tam była jakaś zapiekłość między paniami. Kuba zawsze nie lubił kobiet powiedział Miszczak.

Edward Miszczak zabrał głos ws. udziału Kaźmierskiej w „Tańcu z gwiazdami”

Warto przypomnieć, że w głośnym wywiadzie Edward Miszczak skomentował zaproszenie Dagmary Kaźmierskiej do "Tańca z gwiazdami". Dyrektor programowy Polsatu przyznał, że popełniono poważny błąd. Obecność skazanej, niesławnej dziś celebrytki w tanecznym show wywołała duże kontrowersje.

W dalszej części Miszczak odniósł się również w tym kontekście do faktu, że w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie pojawiła się Natsu.

Zobacz także: