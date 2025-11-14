Choć Cristiano Ronaldo może pochwalić się spektakularną karierą i światową sławą, to należy do tych gwiazd, które rzadko dzielą się w przestrzeni publicznej swoją prywatnością. I o ile fani piłkarza i jego narzeczonej, Georginy Rodriguez, mogą bliżej poznać codzienność pary w dokumencie Netflixa "Jestem Georgina", o tyle w mediach społecznościowych sportowca próżno szukać rodzinnych kadrów. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie z udziałem 8-letniej córki Cristiano Ronaldo wywołało niemałe poruszenie. Niestety, wśród licznych zachwytów nie zabrakło także kąśliwych komentarzy. Wszyscy patrzą bowiem na stopy 8-latki.

Cristiano Ronaldo świętuje urodziny córki, a w sieci burza

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są parą od 2016 roku. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci: Cristiano Ronaldo juniora, bliźnięta Evę i Mateo oraz córki Bellę Esmeraldę oraz Alanę Martinę, która niedawno świętowała 8. urodziny. Z tej okazji dumny tata pochwalił się uroczym zdjęciem dziewczynki.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Tata bardzo cię kocha! - napisał Cristiano Ronaldo na Instagramie.

Na zdjęciu dziewczynka siedzi na różowym rowerze, uśmiechnięta i zadowolona. Wydawać by się mogło, że taki kadr wywoła wśród fanów jedynie ciepłe reakcje. Stało się jednak zupełnie inaczej.

Zdjęcie 8-letniej córki Cristiano Ronaldo wzburzyło internautów

Po spektakularnych zaręczynach Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez, które miały miejsce w sierpniu br. o parze znów zrobiło się głośno. Tym razem nie chodzi jednak o sportowe wyczyny piłkarza, czy kolejną spektakularną kreację jego ukochanej, która znana jest z zamiłowania do luksusowych marek. Wszystko przez urodzinowe zdjęcie ich córki.

Urodzinowa fotografia 8-letniej Alany Martiny miała być wzruszającą rodzinną pamiątką, tymczasem szybko przekształciła się w źródło kontrowersji. Użytkownicy mediów społecznościowych natychmiast zwrócili uwagę na jeden, ich zdaniem, niepokojący szczegół. Na zdjęciu, na którym 8-latka pozuje na uroczym rowerku, wzrok przykuwają przede wszystkim... jej buty na niebotycznie wysokim obcasie.

Takie buty dla małego dziecka?

Jak można pozwolić dziecku na coś takiego?! - grzmią internauci.

Wpis Cristiano Ronaldo szybko zdobył ogromną popularność. Pomimo fali krytyki, w komentarzach pojawiały się także serdeczne życzenia urodzinowe dla dziewczynki, a post uzyskał ponad dwa miliony polubień. Jednocześnie w komentarzach toczyła się intensywna dyskusja — od wyrazów uznania dla piłkarza jako ojca, po zarzuty o nieodpowiedni ubiór dziecka.

