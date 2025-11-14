Cristiano Ronaldo pokazał zdjęcie 8-letniej córki w niebotycznie wysokich obcasach. Internauci nie wytrzymali
Cristiano Ronaldo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej 8-letniej córki Alany Martiny. Fani nie skupili się jednak na życzeniach urodzinowych dla dziewczynki. Jedna rzecz doprowadziła do prawdziwej burzy w komentarzach, wszystko przez... buty.
Choć Cristiano Ronaldo może pochwalić się spektakularną karierą i światową sławą, to należy do tych gwiazd, które rzadko dzielą się w przestrzeni publicznej swoją prywatnością. I o ile fani piłkarza i jego narzeczonej, Georginy Rodriguez, mogą bliżej poznać codzienność pary w dokumencie Netflixa "Jestem Georgina", o tyle w mediach społecznościowych sportowca próżno szukać rodzinnych kadrów. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie z udziałem 8-letniej córki Cristiano Ronaldo wywołało niemałe poruszenie. Niestety, wśród licznych zachwytów nie zabrakło także kąśliwych komentarzy. Wszyscy patrzą bowiem na stopy 8-latki.
Cristiano Ronaldo świętuje urodziny córki, a w sieci burza
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są parą od 2016 roku. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci: Cristiano Ronaldo juniora, bliźnięta Evę i Mateo oraz córki Bellę Esmeraldę oraz Alanę Martinę, która niedawno świętowała 8. urodziny. Z tej okazji dumny tata pochwalił się uroczym zdjęciem dziewczynki.
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Tata bardzo cię kocha!
Na zdjęciu dziewczynka siedzi na różowym rowerze, uśmiechnięta i zadowolona. Wydawać by się mogło, że taki kadr wywoła wśród fanów jedynie ciepłe reakcje. Stało się jednak zupełnie inaczej.
Zdjęcie 8-letniej córki Cristiano Ronaldo wzburzyło internautów
Po spektakularnych zaręczynach Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez, które miały miejsce w sierpniu br. o parze znów zrobiło się głośno. Tym razem nie chodzi jednak o sportowe wyczyny piłkarza, czy kolejną spektakularną kreację jego ukochanej, która znana jest z zamiłowania do luksusowych marek. Wszystko przez urodzinowe zdjęcie ich córki.
Urodzinowa fotografia 8-letniej Alany Martiny miała być wzruszającą rodzinną pamiątką, tymczasem szybko przekształciła się w źródło kontrowersji. Użytkownicy mediów społecznościowych natychmiast zwrócili uwagę na jeden, ich zdaniem, niepokojący szczegół. Na zdjęciu, na którym 8-latka pozuje na uroczym rowerku, wzrok przykuwają przede wszystkim... jej buty na niebotycznie wysokim obcasie.
Takie buty dla małego dziecka?
Jak można pozwolić dziecku na coś takiego?!
Wpis Cristiano Ronaldo szybko zdobył ogromną popularność. Pomimo fali krytyki, w komentarzach pojawiały się także serdeczne życzenia urodzinowe dla dziewczynki, a post uzyskał ponad dwa miliony polubień. Jednocześnie w komentarzach toczyła się intensywna dyskusja — od wyrazów uznania dla piłkarza jako ojca, po zarzuty o nieodpowiedni ubiór dziecka.
Zobacz także: