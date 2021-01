Córki Aleksandry Woźniak to już nastolatki! Jedna z nich podbija internet i jest kopią swojej mamy

Aleksandra Woźniak do dziś zapadła widzom w pamięci jako piękna funkcjonariuszka Kasia z "13. posterunku". Choć aktorka zagrała w wielu produkcjach, zawsze powtarzała, że to macierzyństwo jest rolą jej życia. Gwiazda, która w 2004 roku urodziła bliźniaczki, Julię i Anię, w 2020 roku przekazała, że na dobre żegna się ze srebrnym ekranem oraz karierą aktorską i otwiera swój własny gabinet psychologiczny. Jak się okazuje, gwiazda Polsatu ona ogromne powody do dumy, ponieważ jej córki postanowiły zrobić karierę w internecie. Co więcej, jedna z nich może pochwalić się naprawdę pokaźnym gronem fanów! Dziewczynki, które towarzyszyły swojej mamie podczas premier, dziś mają już 16 lat i zmieniły się nie do poznania. Jak dziś wyglądają? Ania jest szczególnie podobna do Aleksandry Woźniak z czasów komediowego serialu.

Jak wyglądają córki Aleksandry Woźniak? Ania i Julia mają już 16 lat

Dla mnie zawsze najważniejsza była rodzina. Odkąd zostałam mamą, macierzyństwo stało się rolą mojego życia, którą traktuję priorytetowo. Mogę mniej grać i mieć mniej pieniędzy, ale nigdy nie zaniedbuję swoich córek. Miały mnie zawsze bardzo dużo, byłam w każdej ważnej chwili w ich życiu

Mówiła w rozmowie z portalem aleseriale.pl Aleksandra Woźniak. Jak widać 16-latki bardzo cenią sobie bliskie relacje z mamą, a rok temu, w dniu jej urodzin w mediach społecznościowych Ani pojawił się wyjątkowy post. Co więcej, to właśnie Ania może pochwalić się sporym gronem fanów. Nastolatka jest znaną TikTokerką, której filmiki w popularnej aplikacji śledzi ponad 90 tysięcy osób! Siostry w swoich mediach społecznościowych dzielą się z obserwatorami nietuzinkowymi makijażami i odważnymi stylizacjami i choć są bliźniaczkami, to Ania, szczególnie kiedy miała blond włosy, jest wierną kopią swojej mamy! W tej fryzurze wygląda niczym Aleksandra Woźniak w roli Kasi w "13 posterunku"!

Julia równie chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie zachwyca młodych obserwatorów swoim stylem.

Aleksandra Woźniak dokładnie dziś obchodzi swoje 46 urodziny. Myślicie, że córki przygotowały dla niej niespodziankę?