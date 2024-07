Małżeństwo Zbigniewa Zamachowskiego i Moniki Richardson nie należy do najłatwiejszych. Nie wynika to jednak z winy samych małżonków, a bardziej z emocji, które wzbudza ich związek. Wiele mówi się też o tym, że dzieci aktora nie do końca akceptują nową wybrankę swojego ojca, czego nie boją się publicznie manifestować. Przypomnijmy: Zgrzyt u Zamachowskich na imprezie. Córka aktora dobitnie pokazała swój stosunek do Richardson

Swoje niezadowolenie manifestowała też najstarsza córka Zamachowskiego, Maria. Ślub ojca odbył się w okolicach jej matury i jak donosił dzisiejszy "Fakt", zaaferowana problemami osobistymi dziewczyna nie zdała wszystkich egzaminów. Tabloid upatrywał przyczyn w napiętej sytuacji rodzinnej i mało idealnej relacji z Richardsoną. Nieoczekiwanie jednak w jej obronie postanowiła stanąć właśnie Monika. Dziennikarka skomentowała doniesienia na fanpejdżu prowadzonym przez jej fanów.



To nieprawda! Marysia zdała maturę! Pozdrawiam, Monika - skwitowała krótko.

Myślicie, że to pozytywnie wpłynie na ich kontakt?

