Tragedią córki Whitney Houston, Bobbi Kristiny Brown, żyje cały świat. Dziewczyna od kilkunastu dni znajduje się w szpitalu w stanie śpiączki, a jej życie podtrzymuje aparatura. Wczoraj w mediach pojawiła się szokująca informacja, że rodzina Bobbi będzie chciała ją uśmiercić dziś - w rocznicę śmierci diwy. Przypomnijmy: Bobbi Kristina zostanie uśmiercona. Rodzina córki Whitney Houston wybrała datę

Taką informację podało kilka amerykańskich tabloidów oraz innych, dość opiniotwórczych portali, które powołały się na osoby z otoczenia Bobbi. Prawnik rodziny natychmiast zdementował spekulacje, jednocześnie zaznaczając, że wszystkie media, które jako pierwsze rozpowszechniały tę wiadomość, zostaną potraktowane odpowiednio w swoim czasie. Jest oburzony tym, że nie zachowano należytego szacunku:

Fałszywe raporty pojawiające się mediach są skandaliczne i zostaną odpowiednio potraktowane we właściwym czasie. TMZ, The National Enquirer, The Atlanta Journal Constitution i Daily Mail. Pragnienie bycia "pierwszym" przysłoniło osąd wielu reporterów, którzy zapomnieli o rzetelności. To jest dochodzenie w sprawie kryminalnej i dla jego prawidłowego przebiegu konieczny jest brak medialnych spekulacji - przekonuje