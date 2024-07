Świat wciąż pogrążony jest w olbrzymim szoku, jakim była wiadomość o śmierci Robina Williamsa. Aktor miał 63 lata i kojarzony był, przez pryzmat swoich ról filmowych, jako człowiek wesoły i zawsze uśmiechnięty. W rzeczywistości jednak borykał się z ciężką depresją, która doprowadziła go do samobójstwa. Przypomnijmy: Nowe fakty w sprawie śmierci Robina Williamsa. Policja ujawnia szczegóły samobójstwa

Nie trzeba chyba dodawać, że oprócz milionów fanów na całym świecie, w największej żałobie jest rodzina aktora. Tuż po ogłoszeniu informacji o zgonie Williamsa, oficjalne oświadczenie wystosowała jego załamana żona. Wypowiedziała się również córka Robina, która na swoim blogu zamieściła wzruszającą notkę, wspominając ostatnie spotkanie z ojcem. Zelda Williams przyznaje, że wsparcie fanów jej ojca jest niezwykle pomocne w tym trudnym dla niej czasie.



Moja rodzina zawsze strzegła prywatności i czasu, który spędzaliśmy razem. To był sposób na to, żeby zatrzymać to co nasze, z człowiekiem, którym dzieliliśmy się z całym światem. Teraz, kiedy już tak nie jest, czuję się kompletnie obnażona. Mój ostatni dzień z nim spędziłam w jego urodziny i będę zawsze wdzięczna za to, że moi bracia i ja mogliśmy spędzić z nim ten czas tylko w swoim towarzystwie, wymieniając prezenty i uśmiechy. Zawsze był ciepłym człowiekiem, nawet w swoich mrocznych momentach. Podczas gdy nigdy nie zrozumiem, jak mógł być tak obdarzony miłością i nie znaleźć jej w swoim sercu zostając tutaj, pocieszeniem jest to, że nasz żal i poczucie straty jest w jakimś choćby najmniejszym stopniu dzielone z milionami ludzi. Nie pomaga to ukoić bólu, ale tak wiele osób zaoferowało swoją pomoc w zmniejszeniu ciężaru, który nosimy. Dziękuję wam za to - wyznaje Zelda.