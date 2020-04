Anna Maria Stachoń, aktorka, a także córka Piotra Cyrwusa walczy z alkoholizmem. Właśnie minęły dwa lata odkąd nie pije. W poruszającym wpisie opowiada o trudnej walce z chorobą i zwraca uwagę na przerażający problem nałogów.

Córka aktora opowiedziała swoją historię pełną strachu i smutku, ale stara się również wyciągać z tego lekcje i inspirować osoby, które są w podobnej sytuacji do walki o samego siebie.

Anna Maria Stachoń zdobyła się na trudne, ale odważne wyznanie. Przed Wielkanocą opublikowała wpis, w którym przyznała się do walki z nałogiem. Córka Piotra Cyrwusa postanowiła zawalczyć o swoje życie i zdrowie. Własnie minęły 2 lata jej abstynencji, ale łatwiej jej liczyć każdy dzień, ponieważ wciąż to dla nie walka o przetrwanie:

Dziś są moje drugie urodziny. Dwa lata abstynencji. 730 dni. Tak wole liczyć, ponieważ moja walka trwa codziennie - przez 24 godziny. Jeśli myślisz, że w uzależnieniu głównym problemem jest alkohol czy narkotyki, to niestety jesteś w błędzie. Problemem jestem ja i moja głowa. Substancja była dla mnie rozwiązaniem.

Córka Piotra Cyrwusa przyznała, że nałogi były dla niej ucieczką od codzienności:

Alkoholizm, narkomania nie jest elegancką chorobą. Gdybym miała wybór to wybrałabym inną. Chociażby taka, która nie koncentruje mnie na ucieczce właściwie przed wszystkim. Ucieczce przed przezywaniem emocji, każdej. Ucieczce przed bliskością. Chorobie w której równocześnie czuje się najgorsza i najlepsza na świecie. Chorobie która odebrała mi kolory świata pozostawiając go czarno-białym. Chorobie która sprawia że jestem pełna lęków. Która tworzy w mojej głowie nierealne światy do których pod żadnym pozorem nie powinnam wchodzić.