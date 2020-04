Ilona Felicjańska sama zdecydowała się na odwyk w szpitalu psychiatrycznym: "Ten czas sprzyja piciu!"

Ilona Felicjańska już wiele lat temu przyznała się do uzależnienia od alkoholu. Po leczeniu udało jej się pokonać chorobę, jednak jak sama podkreślała już zawsze będzie uzależniona. Teraz okazuje się, że uzależnienie wróciło i była modelka zdecydowała, że potrzebuje pomocy, bo sama nie wygra z alkoholizmem.

Jak poinformował serwis „Plejada” Ilona Felicjańska sama zgłosiła się do jednego z warszawskich szpitali psychiatrycznych, aby zawalczyć o siebie i swoje życie. Modelka zdecydowała się nawet na napisanie szczerego listu, w którym ujawniła powody swojej decyzji.

Modelka czas kwarantanny postanowiła wykorzystać, aby zawalczyć o siebie i swoje zdrowie. Wydaje się, że to idealny moment, bo czas izolacji i ciągłe przebywanie w domu sprzyja zmiennym nastrojom i depresji, a co za tym idzie nawrót uzależniania jest znacznie bardziej prawdopodobny. Ilona Felicjańska podjęła jednak odważną decyzję i zgłosiła się na leczenie. W rozmowie z "Pudelkiem" przyznała, że duża czyta o nawrotach choroby alkoholowej i kończy pisać książkę na temat swojej walki z uzależnieniem:

Podczas pobytu na terapii czytam wszystkie możliwe publikacje na temat nawrotów choroby. Chcę, marzę o tym, aby ten rozdział dodać do mojej książki "Jak być niezniszczalną", bo tam go brakuje... Chcę wydać tę publikacje i chcę, aby dotarła do każdej osoby, która jej potrzebuje, a ten czas sprzyja piciu, uzależnieniom, nawrotom... - zdradziła Ilona Felicjańska dla serwisu Pudelek.