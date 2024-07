Martyna Wojciechowska słynie ze swojej miłości do dalekich podróży oraz ekstremalnych sportów. Dziennikarka wspinała się po najwyższych górach świata i jeździła w rajdach samochodowych. Gdyby jednak miala dla kogoś ograniczyć swoje wyprawy to tylko dla córki Marysi!

Ostatnio wybrały się na wakacje do Krynicy Morskiej. Na swoim profilu na Facebooku Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcia z wyjazdu na którym widzimy 7-letnią Marysię. Córka gwiazdy TVN wyrosła na dużą dziewczynkę. Musimy przyznać, że jest śliczna i coraz bardziej podobna do swojej słynnej mamy. Myślicie, że w przyszłości pójdzie w ślady Martyny Wojciechowskiej i również będzie zdobywać najwyższe szczyty ziemi? Patrząc na zdjęcia sprzed dwóch lat, kiedy to próbowała swoich sił na skałkach jesteśmy pewni, że talent odziedziczyła po mamie :) Zobacz: Córka Martyny Wojciechowskiej uprawia niebezpieczny sport

Zobacz jak teraz wygląda córeczka Martyny Wojciechowskiej. Prawda, że jest urocza?

