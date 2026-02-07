Anna Głogowska pochwaliła się zdjęciami ze studniówki córki! Julia Gąsowska olśniła kreacją
Julia Gąsowska, córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego, świętowała swój bal studniówkowy. 18-latka oczarowała internautów stylizacją w kolorze wina, a dumna mama nie kryła wzruszenia, publikując zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru.
Anna Głogowska nie kryje wzruszenia i dumy, bo jej 18-letnia córka ma już za sobą studniówkę. Na Instagramie zamieściła relację z balu oraz zdjęcia sukienki, jaką ostatecznie wybrała jej córką. Widać, że to był dla nich wyjątkowy czas i jeden z ważniejszych wieczorów w życiu dla córki Piotra Gąsowskiego. Zobaczcie zdjęcia!
Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego jest już dorosła
Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się na planie programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie stworzyli parę taneczną. Ich relacja przekształciła się w związek, który trwał ponad dekadę. Choć rozstali się, kiedy Julia miała 9 lat, nadal mają dobre relacje, a od czasu do czasu paparazzi przyłapią ich na wspólnym obiedzie.
Owocem związku tej pary jest Julia Gąsowska, która ma już 18 lat. Urodziła się w 2007 roku i aktualnie uczęszcza do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Mimo młodego wieku, Julia może pochwalić się nie tylko sukcesami edukacyjnymi, ale również rosnącym zainteresowaniem w mediach społecznościowych.
Studniówkowa kreacja Julii Gąsowskiej
Dzięki Annie Głogowskiej wiemy, że jej córka ma już za sobą studniówkę. Na swój pierwszy wielki bal Julia Gąsowska wybrała satynową suknię na ramiączkach w kolorze głębokiego wina z wiązaniem na plecach. Stylizację dopełniły szpilki, delikatny makijaż i upięte włosy. Wybór sukni nie był przypadkowy, bo wcześniej Anna Głogowska publikowała zdjęcia córki w dwóch różnych kreacjach, pytając internautów o opinię. Finalnie postawiono na bordowy odcień, który podbił serca komentujących.
Pięknie i z klasą❤️ wygrało to eleganckie bordo. Powodzenia na maturze
Przepięknie Julcia wygląda. Śliczna po mamie!
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także:
- Po tym, co Skrzynecka i Gąsowski zrobili podczas "Tańca z gwiazdami", w sieci zawrzało. Fani domagają się jednego
- Piotr Gąsowski nagle zaprosił na parkiet "Tańca z Gwiazdami" swoją byłą ukochaną. Z Anną Głogowską zaskoczyli wszystkich wyznaniem
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.