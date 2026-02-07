Anna Głogowska nie kryje wzruszenia i dumy, bo jej 18-letnia córka ma już za sobą studniówkę. Na Instagramie zamieściła relację z balu oraz zdjęcia sukienki, jaką ostatecznie wybrała jej córką. Widać, że to był dla nich wyjątkowy czas i jeden z ważniejszych wieczorów w życiu dla córki Piotra Gąsowskiego. Zobaczcie zdjęcia!

Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego jest już dorosła

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się na planie programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie stworzyli parę taneczną. Ich relacja przekształciła się w związek, który trwał ponad dekadę. Choć rozstali się, kiedy Julia miała 9 lat, nadal mają dobre relacje, a od czasu do czasu paparazzi przyłapią ich na wspólnym obiedzie.

Owocem związku tej pary jest Julia Gąsowska, która ma już 18 lat. Urodziła się w 2007 roku i aktualnie uczęszcza do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Mimo młodego wieku, Julia może pochwalić się nie tylko sukcesami edukacyjnymi, ale również rosnącym zainteresowaniem w mediach społecznościowych.

Studniówkowa kreacja Julii Gąsowskiej

Dzięki Annie Głogowskiej wiemy, że jej córka ma już za sobą studniówkę. Na swój pierwszy wielki bal Julia Gąsowska wybrała satynową suknię na ramiączkach w kolorze głębokiego wina z wiązaniem na plecach. Stylizację dopełniły szpilki, delikatny makijaż i upięte włosy. Wybór sukni nie był przypadkowy, bo wcześniej Anna Głogowska publikowała zdjęcia córki w dwóch różnych kreacjach, pytając internautów o opinię. Finalnie postawiono na bordowy odcień, który podbił serca komentujących.

Pięknie i z klasą❤️ wygrało to eleganckie bordo. Powodzenia na maturze

Przepięknie Julcia wygląda. Śliczna po mamie!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

fot. Instagram @annaglogowska_official