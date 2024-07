Kinga Rusin z małżeństwa z Tomaszem Lisem ma dwie nastoletnie córki. Jedna z nich, Iga Lis, zaczęła stawiać już nawet pierwsze kroki w show-biznesie - wystąpiła na jednym z dużych pokazów mody, została też twarzą marki produkującej biżuterię. A to podobno dopiero początek. Przypomnijmy: Córka Rusin będzie gwiazdą: Podpisała pierwszy duży kontrakt. A propozycji jest więcej

A jak na plany zawodowe córki zapatruje się sama Kinga? Dziennikarka w najnowszym wywiadzie nie ukrywa, że daje córce wolną rękę w podejmowaniu tego typu decyzji, ale stawia jej jeden warunek - musi przykładać się do nauki. Rusin jest nieco przerażona perspektywą dorosłego życia Igi, ale wierzy, że będzie podejmowała mądre decyzje. Chwali się też, że dziewczynka napisze maturę już w wieku 17 lat. To zasługa wcześniejszego startu w szkole.



Każdy ma prawo do spełnienia swoich marzeń. Jeśli ktoś ma marzenie, żeby spróbować swoich sił w modelingu to dlaczego nie. Dla mnie jako mamy, najważniejsze jest, aby były równowaga i balans, żeby absolutnie nie zapomnieć o nauce. Wiem, brzmię okropnie, po prostu jak stara baba, nauczycielka od chemii, ale ja naprawdę uważam, że to co w głowie to później płaci wszystko. Nawet jeżeli moja córka faktycznie ma taki pomysł i będzie chciała spróbować swoich sił, pewnie bardziej w fotomodelingu, to dlaczego nie? Ale warunek mamusi jest jeden: muszą być szóstki. Jak nie ma szóstek to nie ma zabawy. Później jak skończy 18 lat to ma pełny wybór. Ona jakoś tak wcześniej poszła do szkoły, że będzie zdawała maturę jak nie będzie miała jeszcze nawet 17 lat. Jestem przerażona, ale mam nadzieję, że moje dzieci są mądre i nie będą podejmowały głupich decyzji - tłumaczy w rozmowie z Dzień Dobry TVN Kinga.