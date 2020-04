Córka Kasi Kowalskiej wybudzona ze śpiączki!

Ola Kowalska, córka polskiej piosenkarki Kasi Kowalskiej, czuje się coraz lepiej. Jeszcze kilka tygodni Kasia Kowalska poinformowała swoich fanów o tym, że Ola została zarażona koronawirusem i przebywa w szpitalu w Londynie. Jej stan był dramatyczny:

Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację. Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne - zaapelowała Kasia Kowalska.