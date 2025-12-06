Czwartkowy wieczór przyniósł fanom Bajmu spore zaskoczenie. Zespół poinformował, że wszystkie zaplanowane na grudzień koncerty zostały odwołane. W krótkim komunikacie podkreślono, że przyczyny leżą po stronie organizatorów wydarzeń, a osoby, które kupiły bilety, mogą liczyć na zwrot kosztów. Oświadczenie dotyczyło występów w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy.

Grudniowe koncerty Bajmu odwołane

Informacja o odwołanych koncertach zespołu Bajm natychmiast obiegła internet. Przypomnijmy: pod koniec ubiegłego roku Beata Kozidrak zmagała się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do przerwy w karierze. Kiedy artystka odzyskała siły i zapowiedziała powrót do koncertowania, fani odetchnęli z ulgą. Tym większe było rozczarowanie, gdy okazało się, że grudniowe występy jednak się nie odbędą.

W tym samym dniu, kiedy pojawiło się oświadczenie zespołu, głos zabrała też córka Beaty Kozidrak - Katarzyna Pietras. Wokalistka opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis:

Rodzinnie najlepiej. Chciałam Wam właśnie napisać, że z @kamilwyzinski występowałam po raz pierwszy w tej roli na scenie i było wspaniale, po raz pierwszy graliśmy taki koncert, z mamą obok, którą podziwiam za hart ducha i odwagę we wszystkim, co robi. Z moją siostrą @agatapietras z którą razem działamy w tle (że tak powiem)... Trudno opisać w 1 zdaniu, co robimy, ale robimy dużo podczas koncertów, jak i koncertów Bajmu...kreacyjnie i organizacyjnie. Z rodziną najlepiej mi się pracuje, bo robimy to, co kochamy dla tych, których kochamy. Ufamy sobie w 100%. I na końcu, ale powinnam w sumie od tego zacząć, Tata jestem przeszczęśliwa, że możemy się od Ciebie uczyć... pod każdym względem - napisała Kasia Pietras na social mediach.

Pietras wróciła wspomnieniami do jednego z wydarzeń w ramach trasy „House of Beata”. Jak opisała, był to wyjątkowo rodzinny koncert. Na scenie wystąpił również jej mąż, Kamil Wyziński, a w organizację i działania „na zapleczu” zaangażowała się także jej siostra Agata. Artystka podkreśliła, że praca w tak bliskim gronie daje jej ogromną radość i poczucie bezpieczeństwa, bo wszyscy robią to, co kochają razem i dla ludzi, których kochają.

W dalszej części wpisu nie zabrakło czułych słów pod adresem Beaty Kozidrak. Córka przyznała, że podziwia mamę za siłę, odwagę i konsekwencję w powrocie na scenę mimo przeciwności. Wiele osób odebrało te zdania jako jasny sygnał: niezależnie od zawirowań koncertowych, w rodzinie Kozidraków panuje jedność i wzajemne wsparcie.

Mam cudowną, nietypową rodzinę, której pasja kreuje nasze życie. Tego Sobie i Wam życzę, gdy zbliżają się moje urodziny...i za to jestem wdzięczna.@beatakozidrak @bajm_official - podsumowała.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Bajm wróci na scenę z kolejnymi terminami. Zespół nie podał jeszcze nowych dat ani dalszych planów koncertowych.

