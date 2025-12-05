Zapowiadana z wielką pompą trasa koncertowa „Wielki Powrót” Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, która miała być triumfalnym powrotem artystki na scenę po walce z chorobą nowotworową, została nagle anulowana. Wszystkie koncerty planowane na grudzień 2025 roku w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy zostały odwołane.

Dlaczego koncerty Beaty Kozidrak i zespołu Bajm zostały odwołane?

Informacja o anulacji pojawiła się nagle. Fani, którzy z niecierpliwością oczekiwali występów, zostali poinformowani o przerwaniu trasy jedynie krótkim komunikatem. Sprzedaż biletów została wstrzymana, a platformy biletowe rozpoczęły proces automatycznych zwrotów środków. Organizator koncertów, firma JG Events, przekazała do mediów lakoniczne oświadczenie. W krótkim komunikacie poinformowano:

Z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie Organizatora koncerty zespołu Bajm w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się.

Manager zespołu, Andrzej Pietras, w rozmowie z mediami odesłał wszystkie pytania do organizatora i odmówił komentarza.

Odwołane nie tylko koncerty Bajmu - problemy organizatora

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Radomskie Centrum Sportu, JG Events odwołała również inne wydarzenia. Wśród anulowanych imprez znalazła się "Noc Disco Radom" zaplanowana na 12 grudnia oraz koncert "Queen Symfonicznie", który miał się odbyć dzień później (13 grudnia).

Trasa „Wielki Powrót” miała mieć szczególne znaczenie, ponieważ miał być to symboliczny powrót Beaty Kozidrak po zakończonym leczeniu choroby nowotworowej. Fani oczekiwali koncertów z wielkim entuzjazmem, widząc w nich nie tylko muzyczne wydarzenia, ale także triumf życia nad chorobą.

